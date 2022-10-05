Путин еще не знает, станет ли «специальная военная операция» в Украине «контртеррористической»

Главное: «Специальная военная операция» в Украине может стать «контртеррористической». Об этом намекают в Кремле.

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков намекнул, что «специальная военная операция» в Украине может стать «контртеррористической». Такие слухи не первый день ходят в социальных сетях.

Так, он сообщил следующее: «Смотрите, это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны».

Впрочем, чиновник добавил: «На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается».

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