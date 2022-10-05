Сегодня Путин может изменить статус «спецоперации», — российские СМИ

Главное: По информации российских СМИ, Путин сегодня может выступить с очередным обращением к нации. На нем он сообщит о введении контртеррористической операции на территории Украины.

Детали: Президент России Владимир Путин в среду, 5 октября, выступит с обращением, в котором объявит об изменении статуса «спецоперации» в Украине, сообщают российские СМИ.

«Президент сегодня может выпустить новое обращение к нации. Как сообщает источник Readovka, оно будет касаться изменения статуса „спецоперации“», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, как именно может измениться статус «спецоперации», но ранее россСМИ писали, что на оккупированных территориях намерены объявить контртеррористическую операцию.

Кроме того, в граничащих с Украиной регионах России могут ввести военное положение и закрыть границы.

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