ВСУ уверенно продвигаются к Черному морю, — Минобороны

Главное: В Минобороны сообщили, что украинские военные уверенно продвигаются к Черному морю. В Херсонской области деоккупировано уже более 50 населенных пунктов, задокументировано более сотни военных преступлений.

Детали: Украинские морские пехотинцы метр за метром освобождают территорию Украины, уверенно продвигаясь в сторону Черного моря. Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Украинские морские пехотинцы уверенно продвигаются в сторону Черного моря», — говорится в сообщении.

В подтверждение этому в Минобороны напомнили, что украинский флаг уже развевается, в частности, над селами Давыдов Брод и Староселье Херсонской области.

Вообще в Херсонской области деоккупировано уже более 50 населенных пунктов, задокументировано более сотни военных преступлений, совершенных оккупантами, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

«Что касается Херсонской области, там в настоящее время всего деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождено приблизительно 3,5 тыс. граждан от российской оккупации», — сказал Енин в эфире национального телемарафона.

По его словам, в области начали работу передвижные мобильные блок-посты.

«Следователи Нацполиции задокументировали 105 военных преступлений и эта работа продолжается», — отметил первый замминистра.

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