Байден рассказал Зеленскому, какое вооружение Украина получит в ближайшее время

Главное: США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму 625 миллионов долларов. Президент Байден рассказал Владимиру Зеленскому, что будет входить в этот пакет, кроме HIMARS.

Детали: Президент США Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет помощи на $625 млн, который, в частности, включает в себя поставки новых реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

В телефонном разговоре с Зеленским также участвовала вице-президент Камала Харрис, отмечается в сообщении. В ходе разговора США подчеркнули, что никогда не признают аннексию Россией украинской территории.

«Президент Байден также подтвердил, что США и дальше готовы заставить любого человека, организацию или страну, поддерживающих аннексию, заплатить очень высокую цену», — говорится в сообщении.

США передадут Украине еще четыре HIMARS. Это будет самая большая поставка США HIMARS в Украину с конца июля, общее количество доставленных систем составит 20.

Также сообщалось, что кроме установок HIMARS Украина получит 200 устойчивых к подрыву на мине тактических колесных машин (MRAP), а также боеприпасы к гаубицам и минам.

Полный список пакета помощи на $625 млн:

— 4 установки HIMARS и боеприпасы;

— 16 155-мм гаубиц (M777?);

— 16 105-мм гаубиц;

— 200машин MRAP MaxxPro;

— 75,000 155-мм снарядов;

— 500 высокоточных 155-мм снарядов (M982 Excalibur?);

— 1,000 155-мм снарядов RAAMS;

— 30,000 120-мм мин;

— 200,000 патронов для стрелкового оружия;

— оборудование для установки препятствий;

— мины Claymore;

— прочее оборудование.

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