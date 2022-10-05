Как оказалось, с начала войны россияне стали… меньше пить

Главное: За полгола войны россияне стали меньше пить. Продажи алкоголя снизились.

Детали: С марта, за прошедшие месяцы войны, в России сразу на 15% снизилась продажа алкоголя. Об этом сообщают местные СМИ.

Информируется: «Если сравнивать российские и зарубежные бренды, то средняя цена импортной бутылки упала с 439 до 420 рублей (1 гривна – это примерно 1,5 рубля), что все равно значительно дороже отечественных крепких напитков, чья средняя цена 245 рублей».

Отмечается также: «Доля иностранных брендов крепкого алкоголя незначительно, но подросла: с 14,1% до 15%. При этом продажи импортного рома, джина и коньяка упали на 9,5% в штуках и на 13,4% в деньгах».

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