В Генштабе узнали, сколько мобилизованных набрали в России за неделю

Главное: В РФ за неделю мобилизовали более 100 тысяч человек. В украинском военном командовании полагают, что общее число мобилизованных будет значительно больше анонсированных 300 тысяч.

Детали: В России после объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек. Об этом на брифинге в четверг, 29 сентября, завил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он отметил, что в РФ сейчас активно продолжается призыв военнообязанных.

«В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч — не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше», — сказал Громов.

По его словам, мобилизация в России началась не 21 сентября, а раньше. Информация от пленных свидетельствует, что отмобилизованных в сентябре отправляли на фронт меньше чем через неделю без подготовки и слаживания.

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