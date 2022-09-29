Стали известны детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Главное: В ЕС запретят ввозить широкий список товаров РФ — от сталелитейных изделий и драгоценных камней до туалетной бумаги. В Россию запретят ввозить полупроводники, самолеты и химикаты, которые используются в армии.

Детали: Евросоюз планирует запретить импорт и экспорт из РФ драгоценных металлов и камей, косметики, вплоть до туалетной бумаги, сталелитейных изделий, полупроводников, а также ввести санкции против президента концерна Калашников Алана Лушникова и российского философа Александра Дугина. Соответствующие ограничения были одобрены Еврокомиссией, сообщает Politico.

«Мы не приемлем ни фиктивных референдумов, ни какой-либо аннексии в Украине, и мы полны решимости заставить Кремль заплатить за дальнейшую эскалацию», — заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

По ее словам, санкции «сильно ударили по системе Путина».

«Они затруднили ему ведение войны. И мы наращиваем наши усилия», — добавила она.

Так, проект предложения о санкциях, содержит запретит импорта некоторых сталелитейных изделий из России, чтобы еще больше лишить страну источников дохода.

ЕС также рассматривает экспортные ограничения как способ ослабить армию Кремля. Предлагаемые запреты на экспорт нацелены на полупроводники, самолеты и конкретные химические вещества, имеющие решающее значение для вооруженных сил страны.

«Цель — лишить военный комплекс Кремля ключевых технологий», — сказала фон дер Ляйен.

Отмечается, что Еврокомиссия хочет запретить импорт «определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы». Она предлагает ввести санкции против Алросы, крупнейшей российской алмазодобывающей компании.

Ряд обычных предметов домашнего обихода также попал в список запрещенных к ввозу. Там есть «красота или макияж» (косметика), а также «бритвенные принадлежности» и «персональные дезодоранты». Мыло, туалетная бумага, зубная нить и косметички также попали в этот список.

Документ также включает запрет на оказание европейцами архитектурных и инженерных услуг россиянам и запрещает давать россиянам юридические или IТ-консультации.

Еще одно предложение, которое должно привлечь внимание, — запрет гражданам ЕС входить в состав советов директоров российских государственных предприятий.

В список персональных санкций вошли российский философ Александр Дугин, а также певец, лидер группы Любэ Николай Расторгуев и крупнейший акционер и основной владелец Калашников Алан Лушников.

Также планируется ввести санкции против тех, кто помог организовать псевдореферендумы на этой неделе на оккупированной Россией территории Украины, а также против тех, кто обходит европейские санкции.

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