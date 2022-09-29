Россия будет требовать от Турции экстрадиции командиров «Азова»

Главное: Спикер Госдумы РФ заявил, что Россия должна судить украинских защитников, которых перед этим обменяла на российских пленных. Поэтому Кремль намерен требовать от Турции экстрадиции командиров «Азова».

Детали: В России намерены потребовать от Турции экстрадиции освобожденных из плена командиров «Азова». Украинские защитники якобы должны отвечать за свои «преступления» перед российским законом, несмотря на то, в какой стране они находятся. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передают РосСМИ.

«Освободили солдат — молодцы, пришлось обменять их на азовцев — значит, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом», — сказал Володин.

Он добавил, что главная задача при обменах пленными — это освобождение максимального количества российских военнослужащих.

В тему: На прошлой неделе украинские военные вернулись домой из российского плена. Среди них — бойцы «Азова».