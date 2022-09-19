Жителей деоккупированной части Херсонщины призывают эвакуироваться на зиму

Главное: Жителей деоккупированных населенных пунктов Херсонщины призывают эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую или Житомирскую области. Государство поможет желающим уехать из области.

Детали: Жителей деоккупированных населенных пунктов Херсонской области призывают выезжать на зимний период. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц», — написал он.

Государство поможет желающим уехать из области. Для этого нужно:

1. Обратиться на «горячую линию» Херсонской ОВА по номеру +0800330951 или написать в чат-бот.

2. Сообщить о намерении эвакуироваться — специалисты сформируют вашу заявку.

3. С вами свяжутся и сообщат детали эвакуации.

4. В указанное время прийти на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.

При обращении в ОВА следует указать свои гуманитарные потребности.

После получения статуса внутренне перемещенного лица государство будет выплачивать украинцам денежную помощь в размере 2 тысяч гривен для взрослого и 3 тысяч гривен для людей с инвалидностью и детей.

Кроме того, жители области могут подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций по ссылке.

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