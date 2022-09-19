В США не ждут скорого окончания войны в Украине

Главное: В США восхищаются успехами ВСУ в ходе контрнаступления. Но не рассчитывают на скорое завершение войны.

Детали: Война России против Украины закончится не скоро, считает посол США в Украине Бриджит Бринк. О перспективах Украины в войне она рассказала в интервью Европейской правде.

Она отметила, что США внимательно отслеживают и восхищаются действиями ВСУ на поле боя и контрнаступлением.

«Мы не рассчитываем, что война закончится вскоре, но нас вдохновляет то, как вы возвращаете крупные территории на поле боя», — сказала дипломат.

У нее спросили, закончится ли война в 2023 году, на что Бринк ответила: «это не будет скорой войной».

«Как дипломат с 25-летним опытом я научилась не спекулировать на вопросах будущего. Могу сказать это по собственному опыту. Я думаю, мы должны поддерживать способность Украины не только побеждать на поле боя сейчас, но и иметь преимущество в вопросах безопасности в будущем», — сказала посол.

По ее словам, США уже думают и оказывают Украине такую ​​поддержку, чтобы она могла построить армию, способную оградить страну от агрессии после окончания нынешней войны.

В тему: Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предупредил, что реакция Кремля на свои неудачи на поле боя — непредсказуема.