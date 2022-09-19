Реакция Кремля на неудачи на поле боя непредсказуема, — генерал Милли

Главное: Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предупредил, что реакция Кремля на свои неудачи на поле боя — непредсказуема. Поэтому он призвал американских и европейских военных к повышенной бдительности.

Детали: Реакция России на понесенные ею неудачи на поле боя в Украине непредсказуема, а потому американские войска не должны снижать бдительность. Об этом в воскресенье, 18 сентября, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли пребывая на военной базе США в Польше, пишет Голос Америки.

«Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности», — сказал Милли в Варшаве.



Поездка Милли включала осмотр противовоздушной обороны базы, которая включает ракетный комплекс Patriot, который будет использоваться для обороны, если Россия рискнет вступить в войну с НАТО и атакует базу.



Милли подчеркнул, что американские войска в Европе в данное время не подвергаются какой-либо повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.



«В ходе войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше», — сказал он.

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