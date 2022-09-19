В ГПУ озвучили число военных преступлений, совершенных россиянами в Украине

Главное: Российские военные за время войны стали причиной по крайней мере 34 тысяч правонарушений на украинской территории. В Офисе генпрокурора находится более 40 текущих расследований по делам о совершенных преступлениях сексуального насилия.

Детали: Россия причастна к 34 тыс. военных преступлений, зафиксированных в Украине с 24 февраля. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью в программе Face The Nation на американском телеканале CBS.

«Мы зафиксировали 34 тысячи военных преступлений в Украине. Когда мы говорим о приоритизации дел... о военных преступлениях, совершенных в Харьковской области, в том числе в Изюме — конечно, такие дела у нас в приоритете. Тем не менее, у нас есть много дел, которые продолжаются до сих пор, которые начались в таких местах, как Буча, Ирпень», — рассказал он.

Костин также сообщил, что в Офисе генпрокурора находится более 40 текущих расследований по делам о совершенных оккупантами преступлениях сексуального насилия.

«Нам важно общаться с людьми и узнавать эти случаи, чтобы жертвы этих случаев сообщали о них. И по этой причине мы также находимся в тесном контакте с нашими коллегами в европейских странах, где много украинцев, которые бежали в Европу, некоторые из них могли быть жертвами или свидетелями преступлений сексуального насилия», — объяснил чиновник.

В Офисе генпрокурора в настоящее время уже есть дело о геноциде, и он постоянно на связи с Международным уголовным судом и его прокурором Каримом Ханом, потому что МУС также имеет полномочия рассматривать дело о геноциде.

«Мы понимаем, что все эти факты вместе взятые приведут нас к возможному осуждению за преступление геноцида», — отметил генпрокурор.

При этом он сказал, что уже известно, кто несет ответственность за преступление агрессии.

«Высшее политическое и военное руководство (России) должно быть привлечено к ответственности и должно быть наказано», — подытожил Костин.

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