Зеленский объяснил «затишье» на фронте

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, с чем связано «затишье» на фронте. При этом он пообещал, что среди деоккупированных городов Украины окажутся и названия из Крыма и восточных областей.

Детали: На фронте сейчас наблюдается не затишье, а подготовка Вооруженных сил к следующему этапу освобождения украинских территорий. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 18 сентября.

«Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом — города и общины, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат повсюду. Мариуполь, Мелитополь и Херсон — также звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск — и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта — и они тоже», — заявил президент.

Зеленский отметил, что сейчас кому-то может показаться, что после ряда побед началось определенное затишье.

«Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать, потому что Украина должна быть свободной, вся», — подчеркнул он.

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