На Буковине монастырь УПЦ приютил 75 детей из Краматорского детдома

Главное: На Буковине Свято-Вознесенский Банченский монастырь На Буковине Свято-Вознесенский Банченский монастырь УПЦ предоставил приют 75 детям из Краматорского детского дома «Антошка».

Директор детского дома рассказал, что сначала детей эвакуировали в санаторно-оздоровительный центр для дошкольников «Изумрудный город» в Святогорске Донецкой области, но после того, как обстреляли Святогорскую лавру, они приняли решение уехать на Западную Украину.

«13 числа обстреляли Святогорскую лавру, которая в нескольких метрах от нас: задрожала земля, яркая вспышка, дети проснулись, закричали. Утром начали думать, как уехать на запад Украины. У нас на 75 воспитанников только 13 работников», – рассказал Анатолий Романов.

Эвакуация проводилась в экстренном режиме, по дороге решили эвакуироваться с вокзала Краматорска, там пообещали привлечь к эвакуации волонтеров.

В ОГА директору не сказали, куда именно эвакуируют детский дом, сказали только, что на Буковину. И только оказавшись на месте, Анатолий Романов узнал, что дети получат приют в Банченском мужском монастыре УПЦ

«Приехали. Нас встречает где-то 20-30 матушек. Быстро берут всех детей, целуют, купают, одевают во все новое, кормят. Я говорю: «Этого и того нельзя». А они: «Мы воспитали много детей, мы знаем, как надо». Кругом такая красота. А потом нас начали кормить. Думаю, попали в рай», – продолжил директор детдома.

Он добавил, что был поражен добротой и духовностью местных людей, особенно верующих.

«Каждое воскресенье местные приходят семьями на службу. И даже маленькие дети знают все молитвы. Меня с детства научили только одной – «Отче наш»», – сказал Анатолий Романов.