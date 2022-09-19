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Новости > На Буковине монастырь УПЦ приютил 75 детей из Краматорского детдома

На Буковине монастырь УПЦ приютил 75 детей из Краматорского детдома

Александра Кудрявцева
18.09.22 17:55
119
На Буковине монастырь УПЦ приютил 75 детей из Краматорского детдома
Главное: На Буковине Свято-Вознесенский Банченский монастырь УПЦ предоставил приют 75 детям из Краматорского детского дома «Антошка».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «UA: пліч-о-пліч», об этом рассказал директор детдома врач-отоларинголог Анатолий Романов.
 
Директор детского дома рассказал, что сначала детей эвакуировали в санаторно-оздоровительный центр для дошкольников «Изумрудный город» в Святогорске Донецкой области, но после того, как обстреляли Святогорскую лавру, они приняли решение уехать на Западную Украину.
 
«13 числа обстреляли Святогорскую лавру, которая в нескольких метрах от нас: задрожала земля, яркая вспышка, дети проснулись, закричали. Утром начали думать, как уехать на запад Украины. У нас на 75 воспитанников только 13 работников», – рассказал Анатолий Романов.
 
Эвакуация проводилась в экстренном режиме, по дороге решили эвакуироваться с вокзала Краматорска, там пообещали привлечь к эвакуации волонтеров.
 
В ОГА директору не сказали, куда именно эвакуируют детский дом, сказали только, что на Буковину. И только оказавшись на месте, Анатолий Романов узнал, что дети получат приют в Банченском мужском монастыре УПЦ.
 
«Приехали. Нас встречает где-то 20-30 матушек. Быстро берут всех детей, целуют, купают, одевают во все новое, кормят. Я говорю: «Этого и того нельзя». А они: «Мы воспитали много детей, мы знаем, как надо». Кругом такая красота. А потом нас начали кормить. Думаю, попали в рай», – продолжил директор детдома. 
 
Он добавил, что был поражен добротой и духовностью местных людей, особенно верующих.
 
«Каждое воскресенье местные приходят семьями на службу. И даже маленькие дети знают все молитвы. Меня с детства научили только одной – «Отче наш»», – сказал Анатолий Романов.
 
В тему: На Виннитчине священники УПЦ передали гуманитарную помощь беженцам в больнице.

Тэги: сирота, Буковина, УПЦ

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