В Киеве стремительно растет число COVID-заражений

Главное: Число заболевших коронавирусом киевлян составляет более 2200 тысяч человек за неделю. При этом месяцем ранее было всего 300 случаев, сообщила горадминистрация.

Детали: Число инфицированных коронавирусом в Киеве на прошлой неделе составило 2278 человек. В то же время, еще месяц назад показатель заболеваемости за неделю был немногим больше 300 случаев. Об этом сообщает Киевской городской государственной администрации (КГГА) в своем Telegram-канале в четверг, 15 сентября.

«Если сравнивать между собой две последние недели, то уровень заболеваемости вырос вдвое», — говорится в сообщении.

В КГГА также отметили, что зафиксирован рост количества тяжелых случаев, требующих стационарного лечения.

«На сегодняшний день в больницах столицы взрослых пациентов с COVID-19 находится вдвое больше, чем в начале сентября, а детей — вчетверо больше», — объяснили администрации.

Врачи отмечают изменения в основных симптомах болезни, что раньше в большинстве своем это было:

— повышение температуры;

— насморк;

— кашель;

— пневмонии.

Однако сейчас чаще всего болезнь может сказываться:

— на расстройствах кишечно-желудочного тракта в легких случаях,

— отражаться на сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых системах;

— проявляться инсультом или инфарктом.

Все это возможно на фоне нормальной температуры тела.

Лучшей профилактикой COVID-19 и его тяжелых последствий остается вакцинация, напомнили в КГГА.

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