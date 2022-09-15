В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса уже завершается

Главное: Коронавирус в мире идет на спад. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что уже виден конец пандемии коронавируса. Его слова приводит Reuters.

Он сказал: «Мы еще не там. Но конец виден».

Чиновник добавил: «Сейчас пора бежать усерднее и убедиться, что мы пересекаем границу и получаем вознаграждения за всю нашу тяжелую работу».

Отмечается: «Страны должны тщательным образом пересмотреть свою политику и усилить ее против коронавируса и будущих вирусов».

Кроме этого глава ВОЗ призвал страны вакцинировать 100% своих групп высокого риска и продолжить тестирование на вирус.

В то же время старший эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхов сказала: «Мы ожидаем, что в будущем будут волны инфекций, потенциально в разные моменты времени во всем мире, вызванные разными подвариантами омикрона или даже другими штаммами».

Резюмируется, что летняя волна, вызванная OmicronBA.4 и BA.5, показала, что пандемия еще не закончилась, поскольку вирус продолжает циркулировать в Европе и за ее пределами.

В тему: Коронавирус в Украине снова дает о себе знать.