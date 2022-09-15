Украина получила отсрочку по кредитам

Главное: Отсрочку по кредитам получила Украина. Накануне наша страна подписала Меморандум о взаимопонимании и приостановлении выплат.

Детали: Украина получила отсрочку по международным кредитам. Как сообщает министерство финансов, накануне наша страна подписала Меморандум о взаимопонимании и приостановлении выплат по госдолгу с группой официальных кредиторов из стран G7 и Парижского клуба.

Информируется, что данное соглашение является продолжением объявленного 20 июля группой официальных кредиторов намерения приостановить выплаты по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года до конца 2023 года с возможностью продления приостановки на дополнительный год.

Отмечается, что решение кредиторов позволит правительству Украины увеличить социальные расходы, расходы на здравоохранение или поддержку пострадавшей от войны.

Сообщается также, что после подписания меморандума будут проведены двусторонние переговоры со странами-партнерами для поиска решения, позволяющие нашей стране иметь доступ к валютной ликвидности, чтобы покрыть ежемесячный дефицит госбюджета во время войны в краткосрочной перспективе, справиться с финансовыми обязательствами в среднесрочной перспективе и как можно быстрее восстановить экономику.

Резюмируется, что Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США. Общая сумма покрываемого этим меморандумом долга составляет 3,1 миллиарда долларов.

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