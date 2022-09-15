Украинцы Армении требуют, чтобы ЕС ввел санкции против Азербайджана

Принять эффективный, жесткий и целенаправленный пакет санкций против Азербайджана. С таким трабованием украинцы Армении обратились к Евросоюзу, пишет Аналитика.

«Мы являемся членами украинской общины в Республике Армения, которая является пятой по величине национальным меньшинством здесь. Основная часть украинцы живет в Ереване, а также в других регионах Армении. Кроме того, семьи и лица прибывших недавно из Украины нашли свое убежище в районе Вайоц Дзор, который после первых дней конфликта России и Украины срочно начал обустраивать приюты Witz.

В настоящее время район Вайоц Дзор Армении находится под ракетным обстрелом со стороны Азербайджана.

С 24 февраля текущего года многие граждане Украины нашли в Армении убежище и защиту. Как страна, предоставляющая убежище, Армения не менее актуальна и важна для граждан Украины.

В ночь на 13 сентября Азербайджан нанес удар по суверенной территории Республики Армения, включая Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Джермук, Горис, Капан, интенсивно применял артиллерию, миномёты, БПЛА и другие крупно-с вооружение Алибер, нацеленное как на военную, так и на гражданскую инфраструктуру. Есть большое количество жертв с армянской стороны, в том числе и с гражданскими. С 14 сентября Азербайджан продолжает обстреливать как военные, так и гражданские объекты, оккупируя территорию суверенного государства Армения.

По мнению многих международных экспертов, Азербайджан при поддержке Турции разрабатывает план нападения на Армению, расширения своего влияния на Южном Кавказе и даже оккупации суверенной территории этой страны.

Правительство Баку грубо нарушает международное право и показывает агрессию, которую готовил Азербайджан против армянского населения.

Мы, в свою очередь, присоединяемся к призывам осудить агрессию Азербайджана и срочно принять меры, вытекающие из сложившейся ситуации, а также принять эффективный, жесткий и целенаправленный пакет санкций против Азербайджана.

Мы выражаем солидарность и поддержку вооруженным силам Армении в борьбе за защиту территориальной целостности и сохранение суверенитета Республики Армения, — говорится в обращении подписанной Председателем НПО «Украина» Федерация украинцы в Армении Анной Арутюнян и Президентом НПО «Украинский форум Олена Шевчук.