В Церкви рассказали о жизни общины УПЦ в Дании

Главное: Православные украинцы в Дании могут молиться, участвовать в церковных таинствах, воспитывать детей в православной вере и пребывать в духовном единстве с Украинской Православной Церковью.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, протоиерей Николай Данилевич посетил украинский приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Хольстебро (Дания).

Протоиерей Николай Данилевич совершил Божественную литургию совместно с настоятелем прихода священником Евгением Мартынюком. После завершения Литургии протоиерей Николай произнес проповедь на тему евангельского чтения, передал благословение Блаженнейшего Онуфрия церковной общине и поблагодарил за активные пастырские труды священника Евгения Мартынюка, благодаря которым община количественно увеличивается и развивается.

После богослужения состоялось общение священников с прихожанами. По просьбам прихожан, живущих вдали от города, регулярные богослужения этого прихода транслируются через Фейсбук. Протоиерей Евгений Мартынюк также периодически посещает и совершает богослужения в других городах Дании.

Напомним, что община УПЦ в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Хольстебро была создана по просьбе проживающих в Дании украинцев. Первое богослужение община совершила в праздник Святой Троицы 12 июня.

Контакты настоятеля священника Евгения Мартынюка: +45 22 53 61 20.

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