Коронавирус в Украине снова дает о себе знать

Главное: Коронавирус в Украине набирает обороты. За неделю этим вирусом заразились почти 24 тысячи человек, из них 3706 — дети.

Детали: В Украине в период с 5 по 11 сентября зафиксировали почти 24 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

Так, за минувшую неделю:

— зафиксировано 23 864 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 3706, медработников — 551);

— 81037 человек вакцинировались против COVID-19.

За неделю 33,3% вакцинированных получили первую дозу, 8% — вторую дозу, 56,5% — первую бустерную дозу, 2,2% — вторую бустерную дозу.

Также за прошедшую неделю:

— госпитализированы — 4734 человек,

— летальных исходов — 70,

— выздоровели — 11 824 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 16 065 538 человек, из них две дозы получили 15 301 624 человека, первую бустерную дозу — 2 055 326 человек, вторую бустерную дозу — 18 581 человек.

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