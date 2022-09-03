На Херсонщине в результате обстрелов разрушены два храма УПЦ

Главное: Херсонской области 1 сентября в результате боевых действий были разрушены два храма Новокаховской епархии Украинской Православной Церкви.

В городе Берислав ракетным ударом разрушен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.

В результате обстрела села Новопавловка Бериславского района почти полностью разрушен местный храм во имя святителя Николая Чудотворца.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов в Донецкой области сильно поврежден Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском — обитель старца Зосимы (Сокура).