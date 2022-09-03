Священник УПЦ объяснил, почему не меняют в богослужении церковно-славянский язык

Главное: Без церковнославянского языка богослужение утратит свою особенность, а это негативно отразится на восприятии церковных служб, обеднит их.

«Богослужение — это особая сфера, в которой и язык должен быть особым. Здесь не подходит речь, используемая ежедневно в быту. Есть распространенное мнение, что церковнославянский — это вариант древнерусского литературного языка. Но это не так», — сказал священник.

Отец Игорь пояснил, что церковно-славянский язык никогда не был народным, его составили в IX веке на основе южнославянских диалектов исключительно для передачи понятий, которые невозможно выразить разговорными формами речи. «Например, слово „целомудрие“ существует только в церковнославянском языке для обозначения цельности ума, души и тела человека», — добавил он.

«За свою историю церковнославянский язык претерпевал незначительные изменения, и поэтому в наше время возможна его адаптация. Однако Церковь всегда делала это с осторожностью и не спешит вводить в употребление современный язык. Без церковнославянского языка богослужение утратит свою особенность, а это негативно отразится на восприятии церковных служб, обеднит их», — отметил священник.

Протоиерей Игорь Мельников также считает, что чтение Священного Писания, его толкование и проповедь священника вполне может быть на литературном языке — родном и понятном прихожанам. «И во многих храмах Церкви такая практика уже активно применяется», — отметил он.