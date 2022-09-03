Полтавская семинария УПЦ передала гуманитарную помощь в больницу

Главное: Полтавская миссионерская духовная семинария Полтавская миссионерская духовная семинария УПЦ оказала помощь городской больнице.

С благословения митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, вицеректор Семинарии архиепископ Вениамин (Погребной) передал Управлению здравоохранения Горишнеплавнивского городского совета медицинское оборудование, технику и лекарства.

С начала боевых действий на территории Украины Полтавская семинария с помощью партнеров и прихожан местных религиозных общин Украинской Православной Церкви предоставила центру гуманитарной помощи в Горишних Плавнях предметов личной детской и взрослой гигиены, детского питания более чем на 150 тысяч гривен.