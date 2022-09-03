В центре Европы землетрясение ускорило рассмотрение вопроса страхования... от землетрясений

Главное: Обсуждение землетрясений в парламенте Лихтенштейна прервало землетрясение. Земля содрогнулась дважды — амплитудой 2,4 и 4,1.

Детали: Обсуждение темы землетрясений в парламенте государства Лихтенштейн прервало землетрясение. Природа вмешалась как раз в тот момент, когда депутаты стали обсуждать, нужно ли страховать страну от подземных толчков. Земля содрогнулась дважды — амплитудой 2,4 и 4,1. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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