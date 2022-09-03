Осенью 2022 доллар в Украине может взлететь до 90 грн

Главное: Эксперт выдал три сценария курса доллара к гривне на осень 2022: позитивный (40 грн), базовый (50 грн) и отрицательный (80-90 грн).

Детали: При самом положительном сценарии осенью 2022 года курс доллара в Украине удержится на нынешнем уровне (40 гривень), а при отрицательном — вырастет вдвое до 80-90 гривень. Такой прогноз сделал экономический эксперт Андрей Шевчишин, передает 24 канал.

Также, по его прогнозу, базовый сценарий развития событий предполагает дальнейшую девальвацию гривни, которая приведет к тому, что к концу года доллар будет стоить выше 50 гривень.