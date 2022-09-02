В Минобороны ждут от Швеции «прекрасные новости»

Главное: В Минобороны заявили о «прекрасных новостях» относительно нового пакета военной помощи от Швеции. Власти Швеции предоставят ВСУ «некоторые важные и ценные инструменты».

Детали: Власти Швеции предоставят ВСУ «некоторые важные и ценные инструменты». Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

«Прекрасные новости о новом пакете военной помощи от Швеции, который мой друг и коллега, глава Минобороны Швеции Петер Гультквист подтвердил сегодня», — отметил он.

При этом Резников не стал раскрывать подробностей, однако заметил, что «некоторые важные и ценные инструменты» будут предоставлены украинским военным на передовой.

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