Третий поединок между Усиком и Джошуа может пройти в Киеве

Главное: Украинский чемпион мира в супертяжелом весе может снова встретиться с британцем. На этот раз в Киеве.

Детали: Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможном третьем бое с Энтони Джошуа.

По словам украинца, он такой вариант не рассматривает, однако при определенных событиях такое может произойти.

«Эдди Хирн что-то про это говорил. Если Тайсон Фьюри не согласится или что-то случится, то можно сделать третий бой с Джошуа как раз на НСК Олимпийский. В Британии — были, в Саудовской Аравии — были, так что можно и на Олимпийском шарахнуть», — сказал Усик на пресс-конференции.

В тему: Александр Усик второй раз подряд одержал победу над Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе.