На Донетчине верующие УПЦ передали одежду и продукты для нуждающихся

Главное: В Бахмуте прихожане Николаевского храма Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь жителям города, пострадавшего от обстрелов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, приход оказал помощь более 50 жителям.

Из-за угрозы боевых действий в городе прекратили работу многие предприятия, и количество нуждающихся горожан постоянно увеличивается. Неравнодушные прихожане приобретают для них продукты, одежду и обувь. Раньше приход оказывал помощь также семьям с детьми, однако из-за обстрелов практически всех детей из города вывезли.

На сайте отметили, что помощь малообеспеченным и неимущим жителям города Николаевский приход раздает уже в течение месяца и планирует делать это и впредь.

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