Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Донетчине верующие УПЦ передали одежду и продукты для нуждающихся

На Донетчине верующие УПЦ передали одежду и продукты для нуждающихся

Александра Кудрявцева
02.09.22 11:45
100
На Донетчине верующие УПЦ передали одежду и продукты для нуждающихся

Главное: В Бахмуте прихожане Николаевского храма Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь жителям города, пострадавшего от обстрелов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, приход оказал помощь более 50 жителям.

Из-за угрозы боевых действий в городе прекратили работу многие предприятия, и количество нуждающихся горожан постоянно увеличивается. Неравнодушные прихожане приобретают для них продукты, одежду и обувь. Раньше приход оказывал помощь также семьям с детьми, однако из-за обстрелов практически всех детей из города вывезли.

На сайте отметили, что помощь малообеспеченным и неимущим жителям города Николаевский приход раздает уже в течение месяца и планирует делать это и впредь.

В тему: На Виннитчине священник УПЦ передал автомобиль ВСУ.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

31.08.22 17:33

Украина продолжает обрастать долгами

Автор: Наина Кравец

Дайджест

В украинских банках начались проблемы с выдачей наличных долларов
01.09.22 09:26

В украинских банках начались проблемы с выдачей наличных долларов

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.09.22 12:51

Прошедшее в Киеве лето стало одним из самых жарких в истории
02.09.22 12:50

На Ровенщине нашли преступника, который повредил часовню УПЦ
02.09.22 12:39

Украина существенно нарастила импорт топлива
02.09.22 12:20

В Киеве произошел большой пожар на АЗС
02.09.22 12:17

Трамп заявил, что у Байдена не все в порядке с головой
02.09.22 12:01

Берлускони рассказал пикантный политический анекдот
02.09.22 11:24

Глава МАГАТЭ рассказал о разрушениях на Запорожской АЭС
02.09.22 11:15

Священник УПЦ объяснил, какие молитвы читать перед сном
02.09.22 11:12

Американцы считают, что Путин готовит новую атаку на Украину
02.09.22 11:04

Киев попал в тройку городов с самым грязным воздухом
02.09.22 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 48,7 тысяч солдат
02.09.22 09:10

Украинские военные закрепляются на занятых территориях на юге страны
02.09.22 08:55

В Украину уже пришло молодое бабье лето
01.09.22 15:49

В Николаеве прогремели сразу шесть взрывов
01.09.22 15:15

Россия отложила «референдумы» на оккупированной территории Украины
01.09.22 14:44

Делегация МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС
01.09.22 13:59

В ОП рассказали о ситуации на Херсонском направлении
01.09.22 13:36

Миссия МАГАТЭ приближается к Энергодару
01.09.22 11:00

Озвучены потери украинских банков во время войны
01.09.22 09:51

Россия уверяет, что Украина попыталась отбить Запорожскую АЭС
30.08.22 11:12

В Киеве состоялся необычный судебный процесс
30.08.22 14:08

Бойцы ВСУ научилась обманывать охотников на HIMARS
27.08.22 14:10

В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобного Феодосия Печерского
30.08.22 12:32

Архиепископ УПЦ объяснил, в чем опасность ратификации Стамбульской конвенции
31.08.22 16:45

Пугачева объяснила, зачем вернулась в Россию
29.08.22 14:46

ВСУ начали масштабное наступление на юге Украины
27.08.22 13:50

Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к развитию технологий
29.08.22 15:31

Россияне проводят экстренную эвакуацию из Новой Каховки
27.08.22 21:41

В Севастополе задержали украинца из-за фразы про «нах», а во Львове - соратницу Медведчука
29.08.22 15:53

Доллар достиг нового двадцатилетнего максимума
Фото и Видео
Берлускони рассказал пикантный политический анекдот
Берлускони рассказал пикантный политический анекдот
Берлускони рассказал пикантный политический анекдот
Берлускони рассказал пикантный политический анекдот
Глава МАГАТЭ рассказал о разрушениях на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ рассказал о разрушениях на Запорожской АЭС
Американцы считают, что Путин готовит новую атаку на Украину
Американцы считают, что Путин готовит новую атаку на Украину
Путин странно попрощался с Горбачевым
Путин странно попрощался с Горбачевым
Опубликовано видео, как в Чили избили брата президента страны
Опубликовано видео, как в Чили избили брата президента страны
Байден резко наехал на Трампа и его сторонников
Байден резко наехал на Трампа и его сторонников
Появилось видео покушения на вице-президента Аргентины
Появилось видео покушения на вице-президента Аргентины
Миссия МАГАТЭ приближается к Энергодару
Миссия МАГАТЭ приближается к Энергодару
Россия уверяет, что Украина попыталась отбить Запорожскую АЭС
Россия уверяет, что Украина попыталась отбить Запорожскую АЭС
Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов»
Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов»
fraza.com
Новости блогосферы
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
22.08.22 12:48

Может, хватит играть по сценариям Банковой?
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки
09.08.22 19:27

Почему украинцы массово подают на развод?

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.