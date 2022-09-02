Священник УПЦ объяснил, какие молитвы читать перед сном

Главное: Православные верующие на ночь читают особое молитвенное правило, размещенное в молитвослове, но объем молитв лучше уточнить у священника индивидуально.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

«В Православной Церкви есть молитвы, которые содержатся в молитвослов и называются „Молитвы на сон грядущим“. Эти молитвы составлены три столетия назад отцами Церкви. Они содержат прекрасные молитвословия», — рассказал отец Нестор.

Священник объяснил, что объем чтения вечернего молитвенного правила не является эталонным, православный христианин может уточнить у священника, духовного отца, какой объем молитв ему необходимо читать утром и вечером.

«Кому-то легко молиться целый час, кому-то тяжело молиться 5 минут. Человек со своим духовным отцом должен подумать и принять решение, какие молитвы он читает и что может читать кроме молитв. Помним, что православному христианину необходимо читать также и Священное Писание. Это потребность общения с Богом, которая проявляется не только в чтении молитв, когда мы обращаемся к Богу, но и в чтении Библии, когда Господь через слова Священного Писания обращается к нам», — подытожил протоиерей Нестор Коломиец.

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