Священник УПЦ рассказал, как происходит таинство Соборования

Главное: Таинство Соборования (Елеосвящения) традиционно совершается несколькими священниками и включает в себя особые молитвы и отрывки из Священного Писания.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Таинство Соборования совершается в храме, в случае необходимости может совершаться дома. Если мы говорим о самом названии таинства Елеосвящения, а именно так называется это таинство, то Соборование - это второе его название, которое происходит от слова «собор». Согласно богослужебных предписаний, таинство совершается именно собором духовенства. Во время таинства семь раз читаются особые молитвы, семь раз апостольские чтения и отрывки Евангелия, потому имеет необходимость совершать это таинство семью священнослужителями. Но если таких не находится, то его может совершать один священнослужитель, обязательно прочитывая все семикратные молитвы», - объяснил священник.

Отец Сергий напомнил, что таинство Соборования длится минимум полтора часа, ведь с литургической точки зрения Таинство объемлет собой весь суточный круг богослужения, имеет элементы вечернего, утреннего, а также литургийного богослужения, как прообраза всей жизни человека.

«В таинстве Соборования читается молитва на освящение самого елея, поскольку именно он является веществом Таинства. Также читаются семикратно апостолькие Евангельские чтения, в которых напоминается о великих делах Божиих, в которых Он исцелял или спасал даже безнадежно больных или погибших людей. Для того чтобы воодушевить каждого из нас и словами Священного Писания напомнить - «что невозможно человеку - возможно Богу» (Лк.18:27).

Священник подчеркнул, что самое важное при принятии таинства Елеосвящения – доверие Богу и искренняя молитва об исцелении души и тела.

«Если мы просим у Бога исцеления нашего тела посредством нашей души, то обязательно это получим. Только необходимо понимать, для чего мы просим у Бога здоровья. Если просто для себя, то это не серьезно. А если себе на пользу и для исправления, и самое главное, во славу Божию, чтобы иметь здравие служить ближнему, то Господь по своим словам, не будет отворачиваться от того человека, который приходит к Нему с искреннем настроением», - подытожил отец Сергий Ющик.

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