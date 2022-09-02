Предстоятель УПЦ объяснил, как обрести мудрость

Главное: Истинная мудрость дается за любовь и страх перед Богом.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди по случаю нового учебного года в Киевских духовных школах.

«Важно соединить знания с мудростью. Знание — это набор информации, хранящейся в клетках человеческого мозга, а мудрость — это то, что дается за любовь и страх перед Богом: „Начало премудрости — страх Господень“ (Притч. 1:7). Человек, обретающий мудрость и имеющий знания, считается высокообразованным человеком, который знает законы жизни и умеет ими правильно распоряжаться для своей пользы и пользы тех, кто рядом», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель пожелал преподавателям с любовью и терпением обучать своих воспитанников, а студентам — со смирением постигать науки, которые им будут преподавать, и стараться быть христианами и по знаниям, и по жизни.

Митрополит Онуфрий отметил, что Господь дает благодать для прохождения жизненных испытаний и необходимо воспринимать все, что Он посылает, с благодарностью.

«Тот человек, который с смирением и терпением воспримет эту благодать, укрепляется этой благодатью, все терпит и все перенесет, не теряя при этом своего человеческого достоинства... И потому, что бы Господь нам ни попустил, мы будем благодарить Бога, со смирением принимать это и будем стараться в испытаниях не терять свою любовь к Богу и ближнему. Пусть Господь укрепляет и помогает всем нам», — пожелал Блаженнейший.

В тему: В Киевских духовных школах УПЦ начался новый учебный год.