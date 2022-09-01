В Киевских духовных школах УПЦ начался новый учебный год

Главное: В Киево-Печерской лавре Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 1 сентября возглавил Божественную литургию в Академическом храме в честь Рождества Божьей Матери и молебен перед началом учебы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, после Божественной литургии в Академическом храме состоялся крестный ход к Крестовоздвиженскому храму, где Предстоятель возглавил молебен перед началом нового учебного года.

По традиции Киевские духовные школы помолились у мощей своего небесного покровителя — преподобного Нестора Летописца.

«Духовные школы совсем не похожи на светские учебные заведения, потому что в духовной школе воспитанник, студент должен соединить в себе знания с жизнью. Мы не только изучаем богословие, не только познаем тайны духовной жизни, размышляем рационально, но и стараемся все это воплотить в своей жизни, мы стараемся строить свою жизнь по тем Священным законам, которые Бог подарил человеку», — сказал Предстоятель.

Он пожелал воспитанникам и преподавателям Киевских духовных школ сохранять смирение и любовь к Богу и ближнему.

«Сейчас очень сложный период и нельзя ничего прогнозировать, но известно, что прежде, чем посылать испытания, Господь дает человеку благодать для прохождения этого испытания. Человек, который с смирением и терпением воспримет эту благодать, укрепляется этой благодатью, все терпит и все перенесет, не теряя при этом своего человеческого достоинства... И потому, чтобы Господь нам не попустил, мы будем благодарить Бога, со смирением принимать это и будем стараться в этих испытаниях не терять свою любовь к Богу и ближнему», — сказал Блаженнейший владыка.

Митрополит Онуфрий призвал студентов и преподавателей с любовью и терпением обретать знания, совмещая их с духовной мудростью.

«Желаю преподавателям, воспитателям духовных школ, чтобы они с любовью и терпением обучали своих студентов, а воспитанники, чтобы с смирением и покорностью воспринимали науки и старались быть христианами и в знании, и по жизни. Еще очень важно соединить знания с мудростью. Знание — это набор информации, хранящейся в клетках человеческого мозга, а мудрость — это то, что дается за любовь и страх перед Богом: „Начало премудрости страх Господень“ (Притч. 1:7). Человек, обретающий мудрость и обладающий знаниями, считается высокообразованным человеком, который знает законы жизни и умеет ими правильно распоряжаться для своей пользы и тех, кто рядом», — отметил Блаженнейший.

После молебна все присутствовавшие поклонились мощам преподобного Нестора Летописца, а Блаженнейший Митрополит Онуфрий окропил всех святой водой.

В завершение торжеств у памятника святителю Петру Могиле было сделано общее традиционное фото.

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