Уже в январе 2026-го года Япония останется без панд. Произойдет это впервые с 1973-го года.

Их заберет Китай, который владеет всеми пандами в мире и лишь сдает их в аренду.

Случится подобное на фоне серьезных политических охлаждений между Пекином и Токио.

Как стало известно, последние оставшиеся в Японии гигантские панды близнецы самец Сяо-Сяо и самка Лей-Лей из зоопарка Уэно в Токио должны быть возвращены Китаю в следующем месяце, так как в феврале истечет срок их аренды у Китая.

Напомним, что в июне Япония вернула в Китай четырех панд из «Парка приключений» в префектуре Вакаяма.

Ранее оказалось, когда-то в Европе жили панды.