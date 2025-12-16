В США подали в суд на Roblox

В США назревает громкий процесс. Генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмейер подал судебный иск против игровой платформы Roblox, обвинив ее в создании условий для сексуальных хищников.

Известно, что данный иск, насчитывающий 76 страниц, был опубликован на официальном сайте офиса генпрокурора.

Впрочем, отметим, что в нем не указана конкретная жертва.

Там говорится: «Эти хищники используют Roblox для поиска, совращения и насилия над детьми».

В то же время главный специалист по безопасности Roblox Мэтт Кауфман отрицает выдвинутые генпрокурором обвинения.

Эксперт заявил: «Данный иск в корне искажает принципы работы Roblox. основой которой является безопасность. У нас есть передовые средства защиты, которые отслеживают нашу платформу на предмет вредоносного контента и сообщений».

