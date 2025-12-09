В ОП внесли ясность по поводу замены Ермаку

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин внес ясность по поводу назначения нового руководителя Офиса главы государства после отставки Андрея Ермака. Чиновник сделал запись в социальной сети Х.

Он прокомментировал сообщение корреспондента The Economist Оливера Кэролла о том, что Владимир Зеленский якобы до сих пор не определился с заменой, а главным претендентом считается вице-премьер Михаил Федоров, который выдвинул ряд условий, среди которых было масштабное переформатирование ведомства и внедрение реформ.

Теперь же заявляется: ««Пауза» обусловлена тем, что одновременно ведутся ОЧЕНЬ интенсивные переговоры с США и другими партнерами, и в зависимости от их результатов будет решено, на чем сосредоточиться: должен ли глава Офиса больше выполнять скорее роль вроде советника по вопросам нацбезопасности, или уделять больше внимания внутренней политике».

Ранее Зеленский все же уволил Ермака.