В Киевской области продолжается борьба с горящими торфяниками

Главное: В Киевской области горят торфяники. Некоторые удалось потушить.

Детали: В Киевской области спасатели продолжают борьбу с горящими торфяниками. Об этом сообщает ГСЧС.

Накануне, 1 сентября, они смогли ликвидировать четыре очага возгорания, а сейчас продолжается тушение еще двух.

Огонь ликвидировали в селе Здвижевка Бучанского района на площади 0,2 га, в селе Шибеное Бучанского района на площади 0,3 га, в селе Стоянка Бучанского района на площади 0,7 га, а также в селе Феневичи Вышгородского района на площади 0,003 га.

В то же время продолжается тушение очагов в селе Сосновка Вышгородского района и селе Михайловская-Рубежовка Бучанского района.

Подчеркивается, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируется.

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