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Новости > В США поймали черепаху, вид которой вымер более 100 лет назад

В США поймали черепаху, вид которой вымер более 100 лет назад

Агата Кловская
01.09.22 17:21
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В США поймали черепаху, вид которой вымер более 100 лет назад

Главное: В США была поймана огромная черепаха, чей вид в последний раз видели более 100 лет назад. Сейчас она живет в Центре разведения гигантских черепах Галапагосского национального парка на острове Санта-Крус.

Детали: Йельские исследователи обнаружили одинокую гигантскую черепаху, чей вид в последний раз видели более 100 лет назад. Это — Фернанда — единственная известная живая гигантская черепаха, пишет Scitech Daily.

Согласно исследованию Йельского университета, опубликованному в журнале Communications Biology, Fernanda, то, что ученые назвали 50-летней черепахой, и образец самца из 20-го века, который сейчас хранится в Калифорнийской академии наук, тесно связаны между собой.

Однако находка вызвала много новых вопросов.

«Огромное количество геномов у двух животных схоже, но процесс, который объясняет, как это произошло, мы просто не знаем. Это также показывает важность использования музейных коллекций для понимания прошлого. Фернанда, названная в честь своего дома на острове Фернандина, является первым представителем своего вида, идентифицированным более чем за столетие. Генетик из Принстона Стивен Гогран успешно извлек ДНК из образца, собранного с того же острова более века назад, и подтвердил, что Фернанда и музейный образец принадлежат к одному и тому же виду и генетически отличаются от всех других галапагосских черепах», — сказала Адальгиза Какконе, старший научный сотрудник и преподаватель Йельского факультета экологии и эволюционной биологии.

Считалось, что черепахи острова Фернандина вымерли из-за извержений вулканов на острове, в том числе примерно 25 извержений за последние два столетия. Участки растительности, как предположили ученые, были сокращены потоками лавы.

«Эти черепахи являются крупнейшими хладнокровными наземными травоядными на Земле и играют очень важную экологическую роль. Поэтому их защита важна не только из-за их культового статуса, но и потому, что они являются важным фактором стабильности экосистемы на Галапагосских островах. Мы еще многого не знаем, и то, что мы узнаем, поможет защитить их, а вместе с ними и то хрупкое и уникальное место на Земле, которое они называют домом», — добавила автор исследования.

В тему: Неподалеку от печально известного новозеландского города Крайстчерч на берег выбросило гигантскую мертвую черепаху. Земноводное выросло длиной около 2,5 метров и весом от 200 до 300 килограммов. Погибшее существо относится к редчайшему виду кожистых черепах и является крупнейшей морской черепахой в мире.

Тэги: США, ученые, наука, черепаха

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