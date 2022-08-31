Предстоятель УПЦ раздал детям из семей вынужденных переселенцев около 100 «рюкзачков милосердия»

Англия превращается в «остров какашек»
В Киеве для развлекательных заведений вводят новые ограничения
В ЕС не смогли договориться о запрете виз россиянам
В Киеве вводятся новые правила на время воздушных тревог
В Херсоне гремят мощные взрывы
В Мариуполе начинаются голодные бунты
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 47,9 тысяч солдат
Стали известны подробности смерти Горбачева
Россия увеличивает численность наемников для войны в Украине
В Пентагоне подсчитали потери России в войне против Украины
ВСУ освободили четыре села на Херсонщине