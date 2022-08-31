В ЕС не смогли договориться о запрете виз россиянам

Главное: На встрече глав МИД стран ЕС не смогли прийти к единому мнению по ограничению выдачи виз гражданам РФ. ЕС только приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ.

Детали: Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли договориться о введении запрета на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду, 31 августа.

По его словам, соглашения не удалось достичь, так как многие страны выступили против такого шага.

При этом ЕС лишь приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ.

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