Ученым удалось расшифровать таинственное эламское линейное письмо

Главное: Ученые сделали кое-что грандиозное. Они расшифровали эламское линейное письмо.

Детали: Эламское линейное письмо удалось расшифровать. Об этом сообщают ученые, которых цитирует издание Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie.

Поясняется, что данная письменность использовалась примерно между 2300 и 1800 годами до н.э. на юге современного Ирана.

На сегодняшний день сохранилось лишь около сорока образцов эламского линейного письма, что затрудняет его расшифровку.

По словам экспертов, благодаря анализу восьми надписей на серебряных кубках им удалось раскрыть загадку письменности.

В публикации сказано, что исследователи перевели один короткий текст «Пузур-Сушинак, царь Авана, Инсушинак [божество] любит его», а в будущем они планируют опубликовать больше переводов.

В ходе работы ученые сравнили систему письма в восьми линейно-эламских надписях с клинописью, которую использовали на территории современного Ближнего Востока – те датируются примерно тем же периодом времени и, вероятно, содержат имена одних и тех же правителей и их титулы.

Уточняется, что существует более трехсот линейных эламских знаков, около 3,7% из них расшифровать не удалось.

В тему: Запахи и древние алфавиты.