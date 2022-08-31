Управделами УПЦ объяснил, как милосердие меняет человека

Главное: Главным источником милости в сердце человека является сострадание.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине» об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в проповеди.

«Святые отцы учат, что самым главным источником милости в сердце человека является сострадание. Сострадание — это и есть милующее сердце. Совершая дела добра и помогая ближнему, мы обнаруживаем, что человек, в судьбе которого мы приняли участие, перестаёт быть для нас чужим, он входит в нашу жизнь. Отзывчивость, сострадание и добро, обращённые нами к другим людям, соединяют нас с ними», — отметил владыка Антоний.

По его словам, милость, или милосердие, — это, прежде всего, «способность человека откликаться на чужую боль, чужую беду».

«В Евангелии Господь говорит, что на Страшном суде главным критерием определения участи каждого человека будет его способность к любви и милости. Если человек исполнил указание Христа: накормил алчущего, напоил жаждущего, был милосердным к заключённым и больным (смотр. Мф. 25:31–46) — значит для него путь в Царство Небесное открыт. И наоборот: если во время земной жизни человек не хотел даже и знать, что такое милосердие и сострадательность, значит и на Страшном суде он не сможет просить у Единого Нелицеприятного Судии милости к себе», — пояснил митрополит.

Он также привёл слова преподобного Исаака Сирина: «Милосердный человек — это, прежде всего, врач своей души, потому что только делами милосердия он может загладить собственные грехи и сподобиться узреть Бога».

«В Священном Писании говорится: „Человек милосердый благотворит душе своей“ (Притч. 11:17), — продолжил владыка Антоний. — Когда делаешь что-либо другому, себе тем самым делаешь во сто крат больше, ибо Господь всё видит и воздаст. Следовательно: как мы относимся к людям, так и Господь отнесётся к нам, о чём Он ясно и недвусмысленно говорит в притче о Страшном суде (Мф. 25:31–46)», — заключил митрополит Антоний.

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