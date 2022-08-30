В Одессе УПЦ сделала подарки детям из малообеспеченных семей

Главное: В Одесской епархии В Одесской епархии УПЦ в рамках проекта «Добро объединяет» накануне начала нового учебного года провели праздник для детей из малообеспеченных семей.

На территории Свято-Алексеевского храма УПЦ в Одессе собрались более 100 мальчиков и девочек, для которых участники православного молодежного движения устроили развлекательную программу с аниматорами, аттракционы и сладкие угощения.

Для всех школьников клирики и волонтеры приготовили наборы необходимых для учебы канцелярских принадлежностей.

«Девятый год встречаем у храма Алексия, человека Божия, детей из малообеспеченных семей в преддверии нового учебного года. В этот раз средства на канцтовары, которые станут подспорьем в школе, собирали на благотворительных ярмарках, также помощь оказали наши меценаты», – рассказал председатель Социального отдела протоиерей Павел Полещук.

Священник отметил, что добрая традиция дарить праздничное настроение детям перед Днем знаний должна продолжаться и в сегодняшнее непростое время.