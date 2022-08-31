Стало известно, сколько газа сумела накопить Украину

Главное: Украина накопила 13 миллиардов кубометров газа. Данные на конец августа.

Детали: Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, как в стране обстоит ситуация с газом. Он привел данные на конец августа.

По словам чиновника, удалось накопить 13 миллиардов кубометров газа, передает «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что до 15 октября по прогнозным расчетам будет около 14,4 миллиардов кубометров газа.

Сергей Макогон добавил: «С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось».

Кроме этого информируется, что фактор военной угрозы повышает риски стабильного прохождения отопительного сезона, поэтому дополнительные объемы импорта будут целесообразны.

Резюмируется: «Как оператор ГТС мы можем заверить, что транспортные маршруты для приема газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту в объеме 54 миллиона кубометров в сутки. Надеемся, коллеги из «Нафтогаза» смогут воспользоваться этими возможностями для закупки газа».

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