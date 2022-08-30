Россия увеличивает численность наемников для войны в Украине

Главное: Россияне все чаще отказываются идти умирать за идеи кремлевского диктатора. Учитывая это, в Министерстве обороны страны-агрессора решили увеличить количество наемников ЧВК.

Детали: Министерство обороны России приняло решение увеличить численность частных военных формирований для войны в Украине, поскольку скрытая мобилизация не дала результатов. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

«Проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах РФ терпит неудачу. Россияне все чаще отказываются идти умирать за идеи кремлевского диктатора. Учитывая это, в Министерстве обороны страны-агрессора решили увеличить количество наемников ЧВК, участвующих в боевых действиях на территории Украины», — отметили в ГУР.

По данным разведки, на территории Украины прежде всего действуют ЧВК Вагнер/Лига.

Сейчас на временно оккупированных территориях — около 4500-5000 боевиков. Они действуют на определенных направлениях как штурмовые отряды, которые находятся в первой линии наступательных войск.

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