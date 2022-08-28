В Севастополе задержали украинца из-за фразы про «нах», а во Львове - соратницу Медведчука

Главное: В Севастополе россияне задержали молодого человека, который воспроизвёл фразу про «Русский военный корабль». А во Львове задержали соратницу Виктора Медведчука Инну Иваночко по подозрению в госизмене.

Детали: В Севастополе россияне задержали молодого человека, который на своей странице в Инстаграме воспроизвёл фразу про «Русский военный корабль». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

В то же время во Львове задержали соратницу Виктора Медведчука и экс-главу Львовской парторганизации ОПЗЖ Инну Иваночко по подозрению в госизмене. Обвиняют в том, что она «продвигала идеи федерализации».

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