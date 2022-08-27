В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобного Феодосия Печерского

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня верующие Украинской Православной Церкви отметили память одного из основателей обители — преподобного Феодосия Печерского.

После чтения Евангелия Предстоятель УПЦ рассказал верующим о подвиге преподобного Феодосия, игумена Печерского. Блаженнейший обратил особое внимание на добродетель смирения, которого достиг святой.

«Смирение не так просто дается человеку, вот взял и стал смиренным — надо смирять свою гордыню через молитву, через укоряния себя, через терпение каких-то обид от других. Если это делаем и заставляем себя смиряться, то постепенно наша душа смиряется перед Богом и наполняется благодатью — благодатью, которую все ищут, но находят только те, кто стяжает смирение», — отметил Митрополит Онуфрий

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома.

После заамвонной молитвы и чина славления Предстоятель прочитал молитву преподобному Феодосию Печерскому перед иконой святого. Затем Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником и преподал всем архипастырское благословение.