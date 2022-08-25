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Новости > Путин подписал резонансный военный указ

Путин подписал резонансный военный указ

Агата Кловская
25.08.22 15:38
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Путин подписал резонансный военный указ

Главное: Численность армии РФ увеличили до 1,15 миллионов человек. Указ подписал Владимир Путин.

Детали: Президент РФ Владимир Путин увеличил масштабы армии страны. Он подписал соответствующий военный указ.

В нем говорится: «Установить штатную численность вооруженных сил РФ в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих».

Отмечается: «Правительству предусмотреть выделение министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1».

Ранее штатная численность российских вооруженных сил составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Добавим, что данный указ вступит в силу с 1 января 2023-го года.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 45 850 солдат.

Тэги: Владимир Путин, Россия, мир, армия, война, РФ

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