В храмах и монастырях УПЦ в День независимости молились за мир в Украине

Главное: В 31-ю годовщину независимости Украины, в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви духовенство епархий возносило молитвы за Украину, ее Защитников, власть, народ и наступление мира в нашей стране.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, во Введенском храме Ближних пещер Киево-Печерской лавры наместник обители митрополит Павел совершил благодарственный молебен.

За богослужением возносились молитвы за власть, народ и воинство Украинского Государства, чтобы Господь в это нелегкое время укрепил всех, кто уповает на Него.

Также в Киево-Печерской лавре, в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы был отслужен молебен за мир в Украине и здоровье украинских Защитников. Богослужение возглавил архимандрит Маркел (Павук) в сослужении преподавателей и сотрудников Киевских духовных школ в священном сане.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий возглавил молебен в Троицком соборе Браиловского монастыря.

Во время богослужения архиерей, духовенство и миряне Винницкой епархии помолились о здоровье воинов, которые защищают нашу Родину от российской агрессии, и за весь украинский народ.

Особые молитвы были вознесены за погибших на фронте. В своем слове архипастырь выразил надежду, что в скором времени в Украине наступит мир и перестанут гибнуть люди.

В храмах и монастырях Нежинской епархии были вознесены молитвы за Украину, мир в Государстве, Защитников Родины и украинский народ.

Епископ Ладанский Феодосий возглавил молебен за мир в Украине в Петро-Павловском храме Благовещенского мужского монастыря.

Священнослужители и миряне поблагодарили Бога за все Его благодеяния нашему народу, а также вознесли молитвы за власть, войско, боголюбивый народ Украины и о наступлении мира на наши земле.

Во всех храмах Сумской епархии были совершены молебны за Украину, ее войско и народ, за победу над врагом, благополучие и согласие в украинском обществе.

По случаю праздника во всех храмах Сумской епархии раздавался торжественный церковный звон.

В кафедральном соборе Рождества Христова Ивано-Франковска священнослужители совершили праздничную Божественную литургию и молебен о мире в Украине.

Также была отслужена заупокойная лития за павших украинских воинов.

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