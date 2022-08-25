Генсек ООН оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Главное: В ООН обеспокоены ситуацией на ЗАЭС. Там готовы поддержать любую миссию из Киева.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался у себя в Twitter по поводу ситуации на Запорожской АЭС. Высказывается обеспокоенность.

По его словам, секретариат ООН готов поддержать любую миссию Международного агентства по атомной энергии по приглашению Украины на Запорожскую АЭС.

Так, он написал: «Я до сих пор серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению».

Отмечается также, что секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева на объект.

В тему: Появилось видео пожара возле Запорожской АЭС.