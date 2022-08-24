На Закарпатье и Черниговщине освятили новые часовни УПЦ

Главное: На Черниговщине в селе Карыльское — родном селе преподобного Лаврентия Черниговского освятили новую часовню Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой orthodox.cn.ua, чин освящения часовни во имя преподобного Лаврентия совершил митрополит Нежинский и Прилучкий Климент.

После освящения архиерей возглавил в новой часовне Божественную литургию.

За богослужением духовенство и верующие молились о мире в Украине, об украинских военных и мирных жителей, страдающих от войны.

На Закарпатье новую часовню УПЦ освятили в селе Подплеша в Хустской епархии.

По благословению митрополита Хустского и Виноградовского Марка викарий Хустской епархии чин освящения совершил епископ Угольский Симеон.